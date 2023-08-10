Селюк: надеюсь, что к концу августа Гбамбле выйдет на поле
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле.
«После 10 августа у Гбамбле запланирована МРТ, посмотрим, как всё будет дальше. В принципе, он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. О сроках нельзя ничего говорить точно. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу. Надеюсь и молю бога, чтобы к концу августа он вышел на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
Напомним, что Нене Гбамбле пропустил старт текущего сезона из-за травмы колена. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе грозненской команды пять матчей и стал автором одного забитого мяча.
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