Селюк: надеюсь, что к концу августа Гбамбле выйдет на поле

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле.

«После 10 августа у Гбамбле запланирована МРТ, посмотрим, как всё будет дальше. В принципе, он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. О сроках нельзя ничего говорить точно. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу. Надеюсь и молю бога, чтобы к концу августа он вышел на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что Нене Гбамбле пропустил старт текущего сезона из-за травмы колена. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе грозненской команды пять матчей и стал автором одного забитого мяча.