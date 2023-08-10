Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селюк: надеюсь, что к концу августа Гбамбле выйдет на поле

Селюк: надеюсь, что к концу августа Гбамбле выйдет на поле
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле.

«После 10 августа у Гбамбле запланирована МРТ, посмотрим, как всё будет дальше. В принципе, он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. О сроках нельзя ничего говорить точно. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу. Надеюсь и молю бога, чтобы к концу августа он вышел на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что Нене Гбамбле пропустил старт текущего сезона из-за травмы колена. В прошлом сезоне полузащитник провёл в составе грозненской команды пять матчей и стал автором одного забитого мяча.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023