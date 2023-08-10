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«Веня был очень добрым человеком». Газзаев выразил соболезнования родным Мандрыкина

«Веня был очень добрым человеком». Газзаев выразил соболезнования родным Мандрыкина
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования родным и близким недавно скончавшегося экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина, назвав его очень добрым человеком и большим спортсменом. Также специалист предположил, что, если бы его бывший подопечный остался в московском клубе, мог бы избежать аварии, из-за которой оказался прикован к постели.

«Хочу выразить самые глубокие искренние соболезнования родным и близким. Конечно, очень жаль, что Веня, его все так по-доброму называли, ушёл из жизни, это был очень добрый человек и большой спортсмен. Я его взял в «Аланию» в 17 лет, и он в чемпионской уже «Алании» стал основным вратарём. После были ЦСКА, юношеская, национальная команды, помню очень хорошо, как в 2005 году приехали с Кубком УЕФА в Осетию, я ему сказал: «Веня, ты заслужил, выходи с кубком». И народ его очень тепло приветствовал.

Конечно, очень жаль, что эта авария положила его на 12 лет в постель, сердце не выдержало, царствие ему небесное. Очень хороший был человек и большой спортсмен. Был такой уникальный момент, когда в ЦСКА было три великолепных вратаря – Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. Между ними была дружба. Потом Игорь стал основным вратарём, а Вениамин уехал в другие команды. Наверное, если бы он остался в ЦСКА, был бы сейчас жив», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

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