Фото: игроки и тренеры ЦСКА посетили прощание с бывшим вратарём Мандрыкиным

Сегодня, 10 августа, в Москве прошла церемония прощания с бывшим голкипером ЦСКА Вениамином Мандрыкиным, которую посетили нынешние футболисты и тренеры армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Церемония прощания прошла на домашнем стадионе ЦСКА. На фотографиях, опубликованных пресс-службой армейцев, были замечены капитан команды Игорь Акинфеев, защитник Кирилл Набабкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Фото: ПФК ЦСКА
Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.
Фото: ПФК ЦСКА
О смерти Мандрыкина стало известно 6 августа. Первым об этом сообщил первый тренер бывшего голкипера Валерий Горохов.
Мандрыкин 13 лет был прикован к постели. В последние дни состояние усугубилось из-за печёночно-почечной недостаточности. Скончался бывший футболист от инфаркта.
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