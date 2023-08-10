Гранат: удивляет ситуация с Норманном. Дрон — это просто предлог, чтобы уехать из России

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал ситуацию с полузащитником бело-голубых Матиасом Норманном, желающим покинуть клуб.
«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон — это просто предлог, чтобы уехать из России. Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности — это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста. Осуждать я его не могу, потому что у каждого человека своё мнение», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, накануне стало известно, что 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны.
- 10 августа 2023
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