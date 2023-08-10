Александр Мостовой: я вообще не узнал ЦСКА в матче с «Факелом». Был в шоке
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024 ЦСКА — «Факел». Напомним, игра проходила в Москве и завершилась сенсационной победой воронежского коллектива со счётом 2:0.
«Я был поражён и удивлён такой игрой ЦСКА. Они играли без какой-то энергии. Понятно, что в Кубке ротация и пять или шесть человек не играют. Мне кажется, Кубок для того и сделан, чтобы заниматься ротацией. Можно проиграть две игры, а потом одну выиграть и пройти дальше. Но даже с учётом этого я вообще не узнал ЦСКА. Не знаю, что произошло. Я был в шоке», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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