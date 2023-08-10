Личка объяснил, почему пенальти «Динамо» в матче с «Краснодаром» исполнял Фомин

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему пенальти в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (4:3) в составе бело-голубых исполнял полузащитник Даниил Фомин. Специалист отметил, что один-два промаха не должны влиять на вероятность исполнения игроком следующего 11-метрового удара.
«Фомин снова штатный пенальтист „Динамо“? Перед игрой в раздевалке сказал Дане: «Если будет пенальти, забираешь мяч и бьёшь». Я был уверен в нем. Если человек один-два раза не забивает пенальти, не значит что ему больше не надо бить их до конца жизни. Конечно, это тяжело психологически. Сегодня Даня забил — значит, готов бить дальше.
О чём говорит победа на последних минутах во втором матче подряд? Я всегда настраиваю команду играть так, чтобы после матча каждый мог сказать себе в глаза: «Я сделал максимум сегодня». Соперник хорошо играл. Пожелаю им удачи на следующую игру. Очень важно, что команда с «Зенитом» и сегодня билась до конца, показывала характер. Два раза мы испытали счастье, забивая на последних секундах. Если ты не ищешь счастье, то оно никогда не придет к тебе. Надо всегда его искать», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
- 10 августа 2023
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