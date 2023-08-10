Петрушин: Личка понимает, что проблемы в защите «Динамо» останутся

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о матче Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые в родных стенах одолели «Краснодар» (4:3).
«Игра получилась не просто интересная. Два матча подряд мы видели «валидольные» сюжеты. До этого «Спартак» с «Пари НН» выдали суперигру (5:4). А вчера и «Динамо».
Проблемы у бело-голубых как были, так и остались. В первую очередь это оборона. 2:0 – комфортный счёт, причём бело-голубые выдали очень хорошие полчаса. А когда пропустили, то в концовке гости имели серьёзное преимущество. Они забили, и плюс ещё пенальти не реализовали. А если бы реализовали, то игра вообще могла бы повернуться в другую сторону. Хотя это была концовка первого тайма. Но это преимущество сказалось бы и во втором тайме. А так мы увидели настоящие качели в исполнении «Динамо».
Думаю, в душе Личка понимает, что проблемы в обороне останутся. Это только сборная Бразилии может забить, сколько захочет. А у нас нет таких команд. Поэтому проблемы в обороне будут многое решать.
Но в целом, меня порадовала результативность «Динамо». Игра вообще была сумасшедшая. Особенно для болельщиков. А для тренера такой матч всегда «валидольный», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 10 августа 2023
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