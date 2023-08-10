«Ахмат» — «Балтика»: гости увеличили преимущество

В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте калининградцы открыли счёт благодаря автоголу защитника «Ахмата» Андрея Семёнова. Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков увеличил преимущество на 62-й минуте. Быстров замешкался на ровном месте, в итоге Дудиев накрыл его на правом фланге атаки, ворвался в штрафную, улизнув от Волкова, и прострелил в центр на Баркова, которому оставалось лишь переправить мяч в створ — 2:0.

Этот матч завершит 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов».