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«Нефтчи» уступил «Бешикташу» в домашнем матче 3-го раунда отбора Лиги конференций

«Нефтчи» уступил «Бешикташу» в домашнем матче 3-го раунда отбора Лиги конференций
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Сегодня, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Бешикташем». Встреча завершилась со счётом 1:3.

Турецкий «Бешикташ» смог забить быстрый гол, выйля вперёд уже на 14-й минуте матча. Гол на свой счёт записал 31-летний камерунский нападающий Венсан Абубакар. Спустя девять минут турки смогли увеличить своё преимущество благодаря голу конголезца Джексона Мулека. Во втором тайме, на 62-й минуте, счёт стал 3:0. Полузащитник гостей Салих Учан довёл счёт до крупного. Ближе к концу встречи французский нападающий азербайджанцев Келан Лебон смог отыграть один мяч.

Ответная игра состоится в Стамбуле через неделю, 17 августа.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Окончен
1 : 3
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Абубакар – 14'   0:2 Muleka – 23'   0:3 Учан – 62'   1:3 Лебон – 79'
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