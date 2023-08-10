«Нефтчи» уступил «Бешикташу» в домашнем матче 3-го раунда отбора Лиги конференций
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Сегодня, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Бешикташем». Встреча завершилась со счётом 1:3.
Турецкий «Бешикташ» смог забить быстрый гол, выйля вперёд уже на 14-й минуте матча. Гол на свой счёт записал 31-летний камерунский нападающий Венсан Абубакар. Спустя девять минут турки смогли увеличить своё преимущество благодаря голу конголезца Джексона Мулека. Во втором тайме, на 62-й минуте, счёт стал 3:0. Полузащитник гостей Салих Учан довёл счёт до крупного. Ближе к концу встречи французский нападающий азербайджанцев Келан Лебон смог отыграть один мяч.
Ответная игра состоится в Стамбуле через неделю, 17 августа.
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