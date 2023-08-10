«Галатасарай» подписал экс-игрока «Шахтёра» Тете

Бывший вингер «Шахтёра» Тете перешёл в «Галатасарай» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года). Контракт может быть автоматически продлен ещё на один год при выполнении определённых условий. Зарплата 23-летнего бразильца составит € 2,8 млн за сезон. Футболист также получил подписной бонус в размере € 3,1 млн.
Фото: ФК «Галатасарай»
В сезоне-2022/2023 Тете выступал за «Лестер» на правах аренды. Он провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с украинским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Бенфику» голкипера «Шахтёра» Анатолия Трубина.
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