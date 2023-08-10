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«Бенфика» подписала голкипера «Шахтёра» Трубина

«Бенфика» подписала голкипера «Шахтёра» Трубина
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Вратарь украинского «Шахтёра» Анатолий Трубин перешёл в «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Бенфика» заплатит за 22-летнего вратаря € 10 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. Также «Шахтёр» получит 40% от прибыли со следующей продажи украинского голкипера. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Трубин выступал за основную команду «Шахтёра» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на его счету 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

В среду, 9 августа, «Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии.

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