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«Санта-Колома» под руководством Черышева уступила «АЗ Алкмар» в Лиге конференций

Вчера, 10 августа, состоялась первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и нидерландским «АЗ Алкмар». Подопечные российского специалиста Дмитрия Черышева проиграли со счётом 0:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. «АЗ Алкмар» одержал победу благодаря голу полузащитника Джордже Михайловича с передачи шведского нападающего Йеспера Карлссона на 75-й минуте.

Ответная встреча между этими двумя коллективами пройдёт в следующий четверг, 17 августа.

Напомним, в предыдущем раунде «Санта-Колома» преодолела черногорскую «Сутьеску» по сумме двух встреч. В первом матче оппоненты команды Черышева одержали победу со счётом 2:0, а в ответной игре андоррский клуб сумел разгромить «Сутьеску» по итогам дополнительного времени — 3:0.