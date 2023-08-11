«Бавария» продлила контракт с Тилльманом и отдала его в аренду в ПСВ

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с 21-летним полузащитником Маликом Тилльманом до 2026 года и отдала его в годичную аренду ПСВ Эйндховен.

«Малик Тилльман очень хорошо развивался во время аренды в Глазго. Мы считаем, что у него большой потенциал, поэтому мы продлили его контракт до 2026 года. Ему нужно больше минут на поле на самом высоком уровне, чтобы сделать следующие шаги. Мы желаем ему всяческих успехов в ПСВ Эйндховен и будем очень внимательно следить за его развитием», — приводит слова директора по развитию молодежи «Баварии» пресс-служба клуба.

Американский футболист присоединился к мюнхенской академии в 2015 году. На данный момент он забил один гол в семи матчах за основную команду «Баварии» и девять голов в 25 играх за вторую команду. В прошлом сезоне он был отдан в аренду команде шотландской Премьер-лиги «Глазго Рейнджерс» (43 игры/12 голов). На международном уровне он выбрал взрослую сборную США, за которую провёл четыре матча. До этого он проходил через молодёжные сборные Германии. За свою карьеру Тилльман успел стать обладателем трофея Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Германии, а также чемпионом Германии в первом и третьем дивизионах с «Баварией».