«Бавария» работает над арендой голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги

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Мюнхенская «Бавария» продвинулась в переговорах по переходу голкипера лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенцы работают над тем, чтобы взять испанского вратаря в аренду, скорее всего, с правом выкупа. Переговоры с «Челси» продолжаются. Аррисабалагой «Бавария» хочет заменить покинувшего клуб вратаря Яна Зоммера.

«Бавария» уверена в качествах и характере Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси».

28-летний Аррисабалага связан контрактом с «Челси» до июня 2025 года.

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