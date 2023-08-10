Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» работает над арендой голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги

«Бавария» работает над арендой голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» продвинулась в переговорах по переходу голкипера лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенцы работают над тем, чтобы взять испанского вратаря в аренду, скорее всего, с правом выкупа. Переговоры с «Челси» продолжаются. Аррисабалагой «Бавария» хочет заменить покинувшего клуб вратаря Яна Зоммера.

«Бавария» уверена в качествах и характере Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси».

28-летний Аррисабалага связан контрактом с «Челси» до июня 2025 года.

Материалы по теме
Тухель предложил «Баварии» подписать вратаря Аррисабалагу из «Челси»

Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023