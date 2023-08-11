Чемпионат России по футболу: расписание матчей 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 11 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Урала» и московского «Спартака».
Полное расписание 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024:
11 августа, пятница
18:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва);
12 августа, суббота
15:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);
17:30 мск. «Оренбург» — «Краснодар»;
20:00 мск. «Ростов» — «Рубин» (Казань);
13 августа, воскресенье
15:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);
17:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Воронеж);
20:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Сочи»;
14 августа, понедельник
19:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Пари Нижний Новгород».
Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.
По итогам трёх стартовых туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар» — в активе обеих команд по девять очков.
- 11 августа 2023
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