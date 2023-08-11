Чемпионат России по футболу: расписание матчей 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 11 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Урала» и московского «Спартака».

Полное расписание 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024:

11 августа, пятница

18:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва);

12 августа, суббота

15:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);

17:30 мск. «Оренбург» — «Краснодар»;

20:00 мск. «Ростов» — «Рубин» (Казань);

13 августа, воскресенье

15:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);

17:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Воронеж);

20:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Сочи»;

14 августа, понедельник

19:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Пари Нижний Новгород».

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

По итогам трёх стартовых туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар» — в активе обеих команд по девять очков.