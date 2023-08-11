Садио Мане рассказал, что повлияло на его переход в «Аль-Наср»

Новичок «Аль-Насра» Садио Мане рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в саудовском клубе.
«Перед тем как дать согласие, я посоветовался с семьёй. Для нас было важно то, что Саудовская Аравия — мусульманская страна. Поэтому мы легко сделали этот выбор», — приводит слова Мане The National.
Последним клубом Мане была «Бавария». Игрок перешёл в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» за € 32 млн летом 2022 года. За немецкую команду футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
1 августа саудовский «Аль-Наср» объявил о подписании соглашения с Мане. В летнее трансферное окно состав «Аль-Насра» также пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.
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