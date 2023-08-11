Форвард «Краснодара» Олусегун: мы хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами — наша мечта
Поделиться
Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил о желании выиграть золото Российской Премьер-Лиги. По его мнению, «быки» могут побороться за чемпионство уже в сезоне-2023/2024. Также Олусегун верит, что после неудачного старта в Кубке России «Краснодар» всё равно сможет выйти из группы в Пути РПЛ.
«Думаю, что мы можем выйти из группы Кубка России, выиграв следующую игру. Я верю, что мы можем это сделать.
Что касается РПЛ, мы хотим выиграть чемпионат. Быть чемпионами — наша мечта. Уверен, это возможно в этом сезоне», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в трёх стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» добыл три победы и набрал максимум очков.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:36
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:36
-
07:23
-
07:14
-
06:48
-
06:32
-
06:17
-
05:48
-
05:37
-
05:31
Партнерский контент