Форвард «Краснодара» Олусегун: мы хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами — наша мечта

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил о желании выиграть золото Российской Премьер-Лиги. По его мнению, «быки» могут побороться за чемпионство уже в сезоне-2023/2024. Также Олусегун верит, что после неудачного старта в Кубке России «Краснодар» всё равно сможет выйти из группы в Пути РПЛ.

«Думаю, что мы можем выйти из группы Кубка России, выиграв следующую игру. Я верю, что мы можем это сделать.

Что касается РПЛ, мы хотим выиграть чемпионат. Быть чемпионами — наша мечта. Уверен, это возможно в этом сезоне», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в трёх стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» добыл три победы и набрал максимум очков.