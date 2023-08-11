В Италии рассказали, как работа Спаллетти в «Зените» помогла «Наполи» выиграть Серию A

Журналист il Napolista Лучано Могги написал колонку, в которой объяснил, как опыт работы в санкт-петербургском «Зените» помог бывшему главному тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти привести неаполитанцев к победе в чемпионате Италии в прошлом сезоне.

«Наполи» — чемпион Италии, который, как мне кажется, в новом сезоне будет пытаться повторить успех. Титул, завоёванный командой в прошлом сезоне, безусловно, заслуженный, но он был получен в том числе и благодаря российскому опыту работы Спаллетти, который, тренируя «Зенит», привык распределять силы на две части чемпионата (до декабря и с февраля до его окончания).

И действительно, «Наполи» был больше готов к гонке на дистанции, чем другие команды, так как наша Серия A, как и чемпионат России, в прошлом сезоне была разделена на две части из-за чемпионата мира в Катаре.

Здравый смысл Джунтоли сделал всё остальное. Спортивный директор защищал Спаллетти от взрывного характера президента и смог выстроить команду, которая одержала победу в чемпионате, делая шоу. В новом сезоне в старте «Наполи» будет не хватать только Ким Мин Джэ, который ушёл в «Баварию». Но главным недостатком будет отсутствие Спаллетти и Джунтоли», — написал Могги.