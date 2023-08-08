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Кварацхелия: я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря Спаллетти

Кварацхелия: я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря Спаллетти
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о важности бывшего главного тренера неаполитанской команды Лучано Спаллетти для его карьеры.

«Спаллетти был мне как отец, я никогда не смогу отблагодарить его полностью. Это был ключевой момент в моей карьере, когда он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня даже в самые трудные моменты.

Когда я не мог выкладываться на полную, он всегда был рядом, чтобы поддержать, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, которым являюсь сегодня, благодаря ему», – приводит слова Кварацхелии La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», отметившись в них 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:

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