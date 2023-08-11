В «Оренбурге» сообщили, что клуб близок к подписанию Джастина Куэро
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб близок к подписанию 19-летнего эквадорского футболиста Джастина Куэро, который выступает за «Индепендьенте дель Валье». При этом функционер отметил, что это будет последнее приобретение «Оренбурга» летом.
«Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем.
«Оренбург» делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит её и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта.
Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в «Оренбург» больше не будет», — приводит слова Дмитрия Андреева Sport24.
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