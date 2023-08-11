Тихонов: «Спартак» не должен жаловаться на календарь, у них самая сильная скамейка в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что красно-белые не должны жаловаться на сложный календарь в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, поскольку обладают достаточной обоймой качественных футболистов.

«У всех тяжёлый график, я всё прекрасно понимаю, конечно, на один день игру могли бы сместить, всё-таки один день — лишний день отдыха после Кубка. Но «Спартак» имеет хороший запас футболистов, большая часть из них играла на кубок, думаю, что не совсем верно какие-то проблемы с графиком рисуют в «Спартаке», в Европе люди играют и три матча в неделю. Нам тяжело, к такому графику не привыкли, но я думаю, что у «Спартака» самая сильная скамейка, то есть обойма большого количества качественных футболистов, так что «Спартаку» не нужно жаловаться, нужно выходить и обыгрывать «Урал». У «Спартака» одна из самых сильных обойм сейчас, практически 16–17 футболистов, которые могут играть в стартовом составе», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен календарём РПЛ, сделав выпад в сторону президента чемпионата Александра Алаева, на что глава РПЛ ответил, что «Спартаку» стоит поработать над обороной.