Глава РПЛ Алаев — о подготовке «Спартака»: я бы поработал над действиями в обороне

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (5:4), а также ответил на претензии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к Алаеву, упомянув календарь матчей чемпионата страны.
«Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».
Напомним, егодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.
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