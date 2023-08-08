Глава РПЛ Алаев — о подготовке «Спартака»: я бы поработал над действиями в обороне

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (5:4), а также ответил на претензии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к Алаеву, упомянув календарь матчей чемпионата страны.

«Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, егодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.