Тихонов: если «Спартак» обыграет «Урал» и «Зенит», то дорога к чемпионству будет открыта

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что нужно сделать красно-белым, чтобы открыть себе дорогу к чемпионству в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне.

«Я перед началом сезона говорил, что у «Спартака» очень хороший график, чтобы стартовать в этом чемпионате, потому что все команды по зубам, потом выходят на «Зенит», который в данный момент не выглядит, как в прошлом году. У «Зенита» потеря нескольких футболистов, самое главное — Малком, который влиял на результат, сейчас команда приходит в себя и проигрывает. Поэтому если «Спартак» обыграет «Урал», удачно сыграет с «Зенитом», то можно сказать, что дорога к чемпионству будет открыта, не то чтобы открыта полностью, но будет отличный психологический шаг, потому что, когда выигрываешь матчи подряд, потом идёт по накатанной», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, сегодня, 11 августа, пройдёт матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак». Начало — в 18:00 мск. После матча с командой из Екатеринбурга красно-белые в следующем туре РПЛ будут принимать санкт-петербургский «Зенит» 20 августа. «Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).