Игорь Ледяхов высказался об игре «Спартака» в обороне

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов ответил, в чём причина большого количества пропущенных мячей «Спартаком».
«Если брать центральных защитников, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберём матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то не добежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочёты. Когда красно-белые идут вперёд большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать.
Это минусы выбранной Абаскалем тактики. Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И неслучайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи то об интересе к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины», — приводит слова Ледяхова «RT на русском».
- 11 августа 2023
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46