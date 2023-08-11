Игорь Ледяхов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов высказался о старте «Спартака» в сезоне-2023/2024 и назвал красно-белых главным претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Об успехах в любом случае стоит говорить. Подопечные Гильермо Абаскаля на старте сезона выглядят отлично. А главное — они показывают зрелищную игру. Это нельзя не отметить. Мы видим, что москвичи также находятся в потрясающем состоянии — как моральном, так и физическом. Хорошая готовность помогает им переламывать ход неудачно складывающихся матчей во вторых таймах. Но и ментально они настроены побороться за самые высокие места. Клуб по определению всегда ставит перед собой соответствующие задачи, но не припомню, чтобы он начинал настолько мощно. Будем надеяться, команда бросит перчатку «Зениту».

Верю ли, что «Спартак» способен навязать конкуренцию даже гегемону? А почему бы и нет? Посмотрите на трансферную кампанию петербуржцев. Да, они приобрели неплохих новичков, но ушли два ключевых исполнителя — Далер Кузяев и Малком. Плюс под вопросом будущее Вендела. В результате они пока совсем не впечатляют. А у москвичей прекрасная обойма. Уверен, «Спартак» даст бой «Зениту». Более того, это главный претендент на чемпионство», — приводит слова Ледяхова «RT на русском».