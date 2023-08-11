Игрок «Зенита» Васильев — о своём дебюте в стартовом составе: я просто делал свою работу

19-летний полузащитник Дмитрий Васильев рассказал о своих впечатлениях от дебюта в основном составе «Зенита».

«Что я почувствовал от выхода в стартовом составе? Это особенный момент, мне было приятно, но я просто выходил и делал свою работу. Мы с Дугласом Сантосом играли двух опорных полузащитников. Наверное, главной задачей было сделать ноль сзади и спереди — один. Вот, пожалуй, и всё.

Как тренерский штаб оценил мою игру? Каких-то разговоров не было, но Сергей Богданович и Виллиам сказали, что я молодец. Никаких долгих разговоров или чего-то подобного не было», — приводит слова молодого полузащитника пресс-служба клуба.

Футболист дебютировал в стартовом составе «Зенита» в матче 2-го тура Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».