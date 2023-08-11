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Фирмино оформил хет-трик и принёс победу «Аль-Ахли» в матче с «Аль-Хазмом»

Фирмино оформил хет-трик и принёс победу «Аль-Ахли» в матче с «Аль-Хазмом»
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Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Хазм». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халедом Аль-Терисом. «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче на шестой минуте открыл нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино. Через четыре минуты Фирмино оформил дубль. Во второй раз ему ассистировал Рияд Марез. На 50-й минуте бразильский нападающий «Аль-Хазма» Винисиус отыграл один мяч. На 72-й минуте Фирмино забил свой третий мяч.

Обе команды являются новичками саудовской Про-Лиги. В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад», опередив «Аль-Наср», в котором выступает Криштиану Роналду, на пять очков.

Саудовская Аравия - Про лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 1
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Фирмино – 6'   2:0 Фирмино – 10'   2:1 Винисиус – 50'   3:1 Фирмино – 72'
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