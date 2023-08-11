Фирмино оформил хет-трик и принёс победу «Аль-Ахли» в матче с «Аль-Хазмом»

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Хазм». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халедом Аль-Терисом. «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче на шестой минуте открыл нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино. Через четыре минуты Фирмино оформил дубль. Во второй раз ему ассистировал Рияд Марез. На 50-й минуте бразильский нападающий «Аль-Хазма» Винисиус отыграл один мяч. На 72-й минуте Фирмино забил свой третий мяч.

Обе команды являются новичками саудовской Про-Лиги. В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад», опередив «Аль-Наср», в котором выступает Криштиану Роналду, на пять очков.