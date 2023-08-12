«Челси» ведёт переговоры с «Брайтоном» по Кайседо, «Ливерпуль» готов выйти из сделки

Лондонский «Челси» находится в постоянном контакте с «Брайтон энд Хоув Альбион» по переходу 21-летнего полузащитника Мойсеса Кайседо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «аристократы» сейчас ведут активные переговоры с «Брайтоном» по трансферу эквадорского футболиста. Стороны обсуждают размер и структуру нового предложения «Челси» по Мойсесу. «Ливерпуль» понимает безвыходность данной ситуации и готов окончательно выйти из гонки за Кайседо.

Напомним, ранее эквадорский футболист отклонил предложение «Ливерпуля», сказав, что хочет перейти только в лондонский клуб. Таким образом, «Челси» дали понять, что они могут сделать новое предложение «чайкам» по трансферу 21-летнего полузащитника. До этого сообщалось, что Ливерпуль» должен был согласовать трансфер хавбека за рекордную для английского футбола сумму £ 110 млн ($ 139,5 млн).