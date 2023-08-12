«И тебе тоже пока». Американка Леру — Беренстейн, вылетевшей с ЧМ после насмешки над США
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Футболистка сборной США Сидни Леру ответила игроку сборной Нидерландов Линет Беренстейн, насмехавшейся над США после вылета с чемпионата мира по футболу среду женщин — 2023.
«Мы поняли одну вещь: не стоит говорить гадости, пока не окажешься на пьедестале с золотой медалью, потому что теперь… и тебе тоже пока», — написала Леру на своей страничке в «Твиттере».
Сборная Нидерландов проиграла испанкам в четвертьфинальном матче женского ЧМ-2023 со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью 1:1, но сборная Испании смогла забить решающий гол на 111-й минуте встречи.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США.
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