«И тебе тоже пока». Американка Леру — Беренстейн, вылетевшей с ЧМ после насмешки над США

Футболистка сборной США Сидни Леру ответила игроку сборной Нидерландов Линет Беренстейн, насмехавшейся над США после вылета с чемпионата мира по футболу среду женщин — 2023.

«Мы поняли одну вещь: не стоит говорить гадости, пока не окажешься на пьедестале с золотой медалью, потому что теперь… и тебе тоже пока», — написала Леру на своей страничке в «Твиттере».

Сборная Нидерландов проиграла испанкам в четвертьфинальном матче женского ЧМ-2023 со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью 1:1, но сборная Испании смогла забить решающий гол на 111-й минуте встречи.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США.