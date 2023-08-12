Месси, Бускетс и Альба — в стартовом составе «Интер Майами» на матч Кубка лиг с «Шарлотт»
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В матче 1/4 финала Кубка лиг встретятся американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Команды будут играть на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Начало матча — в 3:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Интер Майами»: Коллендер, Альба, Миллер, Кривцов, Йедлин, Кремаски, Арройо, Бускетс, Тэйлор, Месси, Мартинес.
«Шарлотт»: Кахлина, Аффул, Приветт, Маланда, Линдси, Вествуд, Бронико, Эрфилд, Юзвяк, Бен, Свидерски.
В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе команда Лионеля Месси одержала две победы. В 1-м туре клуб обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победил «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3.
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