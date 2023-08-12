Гари Невилл назвал фактор успеха Фергюсона и Гвардиолы

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл высказался после победы «Манчестер Сити» над «Бёрнли» в первом туре АПЛ (3:0).
«С тех пор, как я ушёл на пенсию, я понял, что успех сэра Алекса Фергюсона заключался в том, что группа очень талантливых игроков приходила каждый божий день, работала изо всех сил и никогда не сдавалась. Мы делали это в течение 10 или 15 лет, и это то, что Пеп Гвардиола смог сделать в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».
Это очень просто. Если вы лучшие игроки в стране, и вы можете заставить их работать каждый божий день, вы выиграете. Когда вы падаете ниже этого уровня, это может быть один или два процента, тогда у вас могут быть проблемы. Гвардиола безжалостен, и он никогда не отпускает этот момент», – приводит слова Невиллп Sky Sports.
- 12 августа 2023
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