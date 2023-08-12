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Гарри Кейн прошёл первую часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

«Бавария» близка к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Футболист уже прибыл в Мюнхен, где прошёл первую часть медосмотра. Известно, что англичанин будет выступать за новый клуб под номером 9.

Журналист Кристиан Фальк добавил, что «Бавария» прилагает все усилия, чтобы успеть внести Кейна в заявку на матч Суперкубка Германии с «РБ Лейпциг». Игра состоится 12 августа и начнётся в 21:45 мск.

Ранее СМИ сообщали, что вылет форварда откладывали из-за того, что руководство английского «Тоттенхэма» пыталось внести изменения в условия сделки с «Баварией».

30-летний Гарри Кейн в прошлом сезоне английской Премьер-лиги провёл 38 матчей, в которых забил 30 голов. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 90 млн.