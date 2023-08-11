Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает

Никогда не представлял себе этот день. Не думал, что дойдёт до новостей про медосмотр Кейна в «Баварии»/«Сити»/«МЮ»/подставить любой другой клуб, кроме «Реала». Когда Гарри не ушёл к Гвардиоле пару лет назад, казалось, что «Тоттенхэм» получил иммунитет. Что у клуба теперь есть свой Стивен Джеррард, который никуда не уйдёт ради заветной медальки АПЛ или ещё одной (или просто одной) ЛЧ. Поэтому после новости Sky, что Кейн не хочет переходить в «Баварию» даже после согласования сделки между клубами, я просто улыбнулся: «Ха, ну ещё бы. Нет, друзья, он с нами навсегда».

«Навсегда» продлилось пару часов. Потом осознание: да, это реально происходит (хотя Кейн пока и никуда не вылетел), никакого иммунитета нет. Только от трофеев.

«Тоттенхэм» Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images

Это, конечно, злая самоирония.

Шутка, от которой удержаться было невозможно. Хотя смешного для болельщиков «Тоттенхэма» тут мало – ведь всё упёрлось в пресловутые чашки. В случае с Кейном – даже не в чашки, а в обычную «салатницу». Когда я, видимо, проходил стадию «гнев», очень сильно злился на «Баварию» в чате с коллегами. Почему надо уходить именно туда? Это же просто «фермерская лига», где реальная борьба за золото случилась один раз лет за 10 и настолько напугала «Боруссию», что та самоустранилась. Игра в ЛЧ? Предположим, но силу «Баварии» мы увидели в матчах с «Сити». Прямо сейчас это команда без вратаря и с всего двумя топ-игроками в центре поля, один из которых не нужен главному тренеру. Полуфинал ЛЧ – потолок, по крайней мере, с нынешним составом. Разве это та команда, о которой так мечтал Кейн? Вот и Майкл Оуэн задаётся тем же вопросом.

Майкл Оуэн экс-форвард сборной Англии «Я знаю, что «Бавария» — большой клуб, и очень уважаю их, но если бы я был на месте Гарри Кейна, то остался бы на месте. Нет большого достижения в том, чтобы выиграть трофей с ними. «Реал» я бы понял. Или один из двух лучших клубов английской Премьер-лиги — раз уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги за всю историю — это большее достижение, чем победа в лиге в стране, где доминирует одна команда».

Когда твои мысли сходятся с мыслями Оуэна – это, конечно, прикольно. Хотя надо признаться самому себе: вряд ли такие сильные эмоции у меня вызвал переход именно в «Баварию». Выбор клуба (а тем более чемпионата), конечно, раздражает, но ключевое здесь не это. Уход Кейна убивает в «Тоттенхэме» топ-клуб.

Топ-клубом его делал именно Кейн. Все эти годы он тащил «Тоттенхэм». Не только в матчах, где ты знал – если что, Гарри просто вдарит – и будет победа. Нет, он тащил его глобально – становясь лучшим бомбардиром сильнейшей лиги на планете, лучшим бомбардиром чемпионата мира или сборной Англии в истории, подтаскивая эту самую сборную в финал Евро, а клуб – в финал ЛЧ. Привлекая интерес «Сити» и «Реала»… Его колоссальные успехи ассоциировались с клубом. Не успехи Конте или Моуринью, а именно достижения Гарри. Кейн своей игрой делал одновременно две глобальные вещи: приносил результат на поле и вне его. Ведь когда в клубе играет один из трёх (хорошо, пускай пяти) сильнейших форвардов мира за последние лет пять, это автоматически помогает клубу держаться среди лучших. Я сейчас не про таблицу, а, скорее, про сознание болельщиков. Благодаря Гарри «Тоттенхэм» был там, наверху. Хотя и по таблице сейчас это претендент на четвёрку лучших в АПЛ каждый сезон. «Тоттенхэм» с Кейном не стал суперклубом, но и командой из легендарной цитаты из «Залечь на дно в Брюгге» быть перестал. Поднялся.

Гарри Кейн с призами лучшему бомбардиру и ассистенту АПЛ Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Но не до конца. Потому что есть «Барселона». И даже после ухода Месси (только теперь представил, что же чувствовали её преданные болельщики в момент расставания с Лео) она останется «Барселоной». Есть «МЮ», который останется легендарным «МЮ» даже после ухода Роналду. Или «Бавария» – после ухода Левандовского.

А Кейн играл в «Тоттенхэме». Это Гарри останется легендой, а не клуб. Его трансфер бьёт со словами: «А теперь знай своё место». И этот удар даже сильнее, чем потеря Кейна на поле – а она вообще-то огромна. Этот удар – самый раздражающий в выборе Гарри.

Гарри Кейн с призом лучшему бомбардиру в истории «Тоттенхэма» Фото: ФК Тоттенхэм

«Тоттенхэму» надо проделать этот путь наверх (для начала – просто повыше) заново. Теперь – уже не держась за главную любовь всех болельщиков клуба последних лет девяти. Доказывать: «даже без Кейна мы среди топов». Судя по отзывам, у Постекоглу это может получиться.