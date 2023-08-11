Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Гарри Кейн переходит в «Баварию» из «Тоттенхэма», подробности трансфера, почему переход раздражает

Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает
Максим Пахомов
Гарри Кейн переходит в «Баварию»
Комментарии
И не только потому, что Гарри едет в «фермерскую лигу». Колонка Максима Пахомова.

Никогда не представлял себе этот день. Не думал, что дойдёт до новостей про медосмотр Кейна в «Баварии»/«Сити»/«МЮ»/подставить любой другой клуб, кроме «Реала». Когда Гарри не ушёл к Гвардиоле пару лет назад, казалось, что «Тоттенхэм» получил иммунитет. Что у клуба теперь есть свой Стивен Джеррард, который никуда не уйдёт ради заветной медальки АПЛ или ещё одной (или просто одной) ЛЧ. Поэтому после новости Sky, что Кейн не хочет переходить в «Баварию» даже после согласования сделки между клубами, я просто улыбнулся: «Ха, ну ещё бы. Нет, друзья, он с нами навсегда».

«Навсегда» продлилось пару часов. Потом осознание: да, это реально происходит (хотя Кейн пока и никуда не вылетел), никакого иммунитета нет. Только от трофеев.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм»

Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images

Это, конечно, злая самоирония.

Шутка, от которой удержаться было невозможно. Хотя смешного для болельщиков «Тоттенхэма» тут мало – ведь всё упёрлось в пресловутые чашки. В случае с Кейном – даже не в чашки, а в обычную «салатницу». Когда я, видимо, проходил стадию «гнев», очень сильно злился на «Баварию» в чате с коллегами. Почему надо уходить именно туда? Это же просто «фермерская лига», где реальная борьба за золото случилась один раз лет за 10 и настолько напугала «Боруссию», что та самоустранилась. Игра в ЛЧ? Предположим, но силу «Баварии» мы увидели в матчах с «Сити». Прямо сейчас это команда без вратаря и с всего двумя топ-игроками в центре поля, один из которых не нужен главному тренеру. Полуфинал ЛЧ – потолок, по крайней мере, с нынешним составом. Разве это та команда, о которой так мечтал Кейн? Вот и Майкл Оуэн задаётся тем же вопросом.

Майкл Оуэн
Майкл Оуэн
экс-форвард сборной Англии

«Я знаю, что «Бавария» — большой клуб, и очень уважаю их, но если бы я был на месте Гарри Кейна, то остался бы на месте. Нет большого достижения в том, чтобы выиграть трофей с ними. «Реал» я бы понял. Или один из двух лучших клубов английской Премьер-лиги — раз уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги за всю историю — это большее достижение, чем победа в лиге в стране, где доминирует одна команда».

Когда твои мысли сходятся с мыслями Оуэна – это, конечно, прикольно. Хотя надо признаться самому себе: вряд ли такие сильные эмоции у меня вызвал переход именно в «Баварию». Выбор клуба (а тем более чемпионата), конечно, раздражает, но ключевое здесь не это. Уход Кейна убивает в «Тоттенхэме» топ-клуб.

И правда, где были бы «шпоры» без Кейна?
Кейн установил ещё один рекорд. На этот раз по голам головой Кейн установил ещё один рекорд. На этот раз по голам головой
Кейн творит историю! И заодно сенсационно помогает «Арсеналу», остановив «Сити» Кейн творит историю! И заодно сенсационно помогает «Арсеналу», остановив «Сити»

Топ-клубом его делал именно Кейн. Все эти годы он тащил «Тоттенхэм». Не только в матчах, где ты знал – если что, Гарри просто вдарит – и будет победа. Нет, он тащил его глобально – становясь лучшим бомбардиром сильнейшей лиги на планете, лучшим бомбардиром чемпионата мира или сборной Англии в истории, подтаскивая эту самую сборную в финал Евро, а клуб – в финал ЛЧ. Привлекая интерес «Сити» и «Реала»… Его колоссальные успехи ассоциировались с клубом. Не успехи Конте или Моуринью, а именно достижения Гарри. Кейн своей игрой делал одновременно две глобальные вещи: приносил результат на поле и вне его. Ведь когда в клубе играет один из трёх (хорошо, пускай пяти) сильнейших форвардов мира за последние лет пять, это автоматически помогает клубу держаться среди лучших. Я сейчас не про таблицу, а, скорее, про сознание болельщиков. Благодаря Гарри «Тоттенхэм» был там, наверху. Хотя и по таблице сейчас это претендент на четвёрку лучших в АПЛ каждый сезон. «Тоттенхэм» с Кейном не стал суперклубом, но и командой из легендарной цитаты из «Залечь на дно в Брюгге» быть перестал. Поднялся.

Гарри Кейн с призами лучшему бомбардиру и ассистенту АПЛ

Гарри Кейн с призами лучшему бомбардиру и ассистенту АПЛ

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Но не до конца. Потому что есть «Барселона». И даже после ухода Месси (только теперь представил, что же чувствовали её преданные болельщики в момент расставания с Лео) она останется «Барселоной». Есть «МЮ», который останется легендарным «МЮ» даже после ухода Роналду. Или «Бавария» – после ухода Левандовского.

А Кейн играл в «Тоттенхэме». Это Гарри останется легендой, а не клуб. Его трансфер бьёт со словами: «А теперь знай своё место». И этот удар даже сильнее, чем потеря Кейна на поле – а она вообще-то огромна. Этот удар – самый раздражающий в выборе Гарри.

Гарри Кейн с призом лучшему бомбардиру в истории «Тоттенхэма»

Гарри Кейн с призом лучшему бомбардиру в истории «Тоттенхэма»

Фото: ФК Тоттенхэм

«Тоттенхэму» надо проделать этот путь наверх (для начала – просто повыше) заново. Теперь – уже не держась за главную любовь всех болельщиков клуба последних лет девяти. Доказывать: «даже без Кейна мы среди топов». Судя по отзывам, у Постекоглу это может получиться.

И вот почему
Топ-клуб АПЛ мощно меняет курс. Новый тренер «Тоттенхэма» вернёт времена Почеттино
Топ-клуб АПЛ мощно меняет курс. Новый тренер «Тоттенхэма» вернёт времена Почеттино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023