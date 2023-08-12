Защитник «Оренбурга» Сиваков поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
Поделиться
Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 12 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
«Все мы знаем эту команду, все мы знаем стиль, в который любит играть «Краснодар», их сильные и слабые стороны. Уже не раз встречались. Думаю, что тренеры нюансы нам доведут уже в индивидуальном порядке.
Готовимся к тяжёлой игре, потому что «Краснодар» показывает хороший, интересный футбол. Поэтому нас ждёт интересная игра», — сказал Сиваков в интервью клубной пресс-службе.
«Оренбург» в трёх турах стартовавшего чемпионата России набрал лишь одно очко. «Краснодар» одержал три победы и заработал девять очков.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
09:46
-
09:46
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:27
-
07:00
-
06:40
-
06:13
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:42
-
04:59
-
04:56
-
04:54
-
04:15
-
03:25
-
03:22
Партнерский контент