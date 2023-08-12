Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» Сиваков поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Защитник «Оренбурга» Сиваков поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 12 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Все мы знаем эту команду, все мы знаем стиль, в который любит играть «Краснодар», их сильные и слабые стороны. Уже не раз встречались. Думаю, что тренеры нюансы нам доведут уже в индивидуальном порядке.

Готовимся к тяжёлой игре, потому что «Краснодар» показывает хороший, интересный футбол. Поэтому нас ждёт интересная игра», — сказал Сиваков в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» в трёх турах стартовавшего чемпионата России набрал лишь одно очко. «Краснодар» одержал три победы и заработал девять очков.

Материалы по теме
Только один клуб ещё не терял очков в РПЛ. Вернётся ли «Краснодар» на первое место? LIVE
Live
Только один клуб ещё не терял очков в РПЛ. Вернётся ли «Краснодар» на первое место? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023