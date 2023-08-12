Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 12 августа, матчем «Ленинградец» — «Шинник» стартует 5-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 5-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.

12 августа, суббота:

«Ленинградец» — «Шинник» (Санкт-Петербург, 16:00 мск);

«Химки» — «Родина» (Химки, 17:00 мск);

«Кубань» – «Сокол» (Краснодар, 18:30 мск);

«Черноморец» — «Арсенал» (Новороссийск, 19:30 мск).

13 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Акрон» (Хабаровск, 10:00 мск);

«Енисей» – «Нефтехимик» (Красноярск, 14:00 мск);

«КАМАЗ» — «Тюмень» (Набережные Челны, 17:00 мск);

«Волгарь» — «Динамо» Махачкала (Астрахань, 18:00 мск).

14 августа, понедельник:

«Алания» — «Торпедо» (Грозный, 17:00 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (12). На второй строчке располагается «Тюмень» (9), на третьей — «Сокол» (9).