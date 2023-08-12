Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Захарян подпишет контракт с «Реалом Сосьедад» на 4-5 лет

Источник: Захарян подпишет контракт с «Реалом Сосьедад» на 4-5 лет
Комментарии

Стали известны подробности предполагаемого трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли окончательной договорённости по переходу Захаряна. В ближайшие дни полузащитник вылетит в Испанию для прохождения медосмотра.

Продолжаются переговоры о личном контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад». Испанский клуб хотел бы заключить контракт с полузащитником на пять лет, сторона игрока настаивает на четырёхлетнем соглашении. Также под вопросом сумма отступных — «Реал Сосьедад» хотел бы прописать € 60 млн, сторона Захаряна — € 50 млн.

Отмечается, что эти разногласия, скорее всего, будут улажены и трансфер состоится.

Материалы по теме
Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» будет завершён в эти выходные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023