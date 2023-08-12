Источник: Захарян подпишет контракт с «Реалом Сосьедад» на 4-5 лет

Стали известны подробности предполагаемого трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли окончательной договорённости по переходу Захаряна. В ближайшие дни полузащитник вылетит в Испанию для прохождения медосмотра.

Продолжаются переговоры о личном контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад». Испанский клуб хотел бы заключить контракт с полузащитником на пять лет, сторона игрока настаивает на четырёхлетнем соглашении. Также под вопросом сумма отступных — «Реал Сосьедад» хотел бы прописать € 60 млн, сторона Захаряна — € 50 млн.

Отмечается, что эти разногласия, скорее всего, будут улажены и трансфер состоится.