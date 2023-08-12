Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» будет завершён в эти выходные
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Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» будет полностью завершён в эти выходные. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сейчас испанский клуб обговаривает окончательные детали сделки с «Динамо». Ожидается, что всё будет согласовано в ближайшие дни. Сумма трансфера составит € 13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реале Сосьедад».
Отмечается, что этим летом подписать Захаряна хотели несколько клубов, однако «Реал Сосьедад» действительно близок к осуществлению трансфера.
Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что «Реал Сосьедад» согласовал переход Захаряна с «Динамо» и контракт с самим полузащитником.
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