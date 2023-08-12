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Глушенков: при Ларине академия «Чертаново» была хороша. Поэтому столько воспитанников

Глушенков: при Ларине академия «Чертаново» была хороша. Поэтому столько воспитанников
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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков высказался о количестве футболистов из академии «Чертаново», которые приняли участие в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«На поле было много воспитанников «Чертаново»? Чертановская академия была очень хороша при Николае Юрьевиче Ларине. Поэтому так много воспитанников. Было интересно играть с теми, с кем я играл ранее. Конечно, мы общаемся. Репликами обменивались сегодня с ребятами», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кроме Глушенкова, из академии «Чертаново» в составе «Локомотива» на поле появились форварды Сергей Пиняев и Владислав Сарвели. Со стороны «Крыльев» в игре 4-го тура приняли участие такие бывшие воспитанники «Чертаново», как Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Никита Салтыков и Максим Витюгов.

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