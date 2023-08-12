Галактионов остался недоволен игрой «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
«Можно ли сказать, что эта ничья равносильна победе? Если не привязываться к очкам, есть глубочайший осадок по качеству игры. Мы действовали неважно. По созданным моментам «Крылья Советов» были близки к победе. Мы были очень пассивны в атаке. Замены не усилили игру? Сейчас сложно сказать по горячим следам. Те планы, которые у нас были, не сработали. Пара защитников Егор Погостнов ‑ Лука Фассон? Нужно проанализировать на холодную голову, пока сложно анализировать то, как они сыграли.
Без Дзюбы не получается игра впереди? Не только игра впереди, вообще в целом. К сожалению, надо признать, что мы пока не можем найти те нити, от которых можно оттолкнуться», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
- 12 августа 2023
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