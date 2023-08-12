Осинькин — о матче с «Локомотивом»: пропущенный гол — стечение обстоятельств

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Сейчас трудно говорить. Пропущенный гол — стечение обстоятельств. Марадишвили подобрал мяч после рикошета, удар по скользкому полю, плотный, сквозь большое количество людей. Мы практически всю игру контролировали и доминировали в игре. Результат матча, к сожалению, изменился так, что мы сейчас с большим осадком.
Собирал ребят, сказал, что сложилось впечатление, что матч с прошлого года. Мы доминировали, но не реализовали пенальти. Была хорошая игра по качеству. Так бывает в футболе. Третий раз подряд с «Локомотивом» мы играем 1:1.
Было ли волнение после забитого гола? Конечно. Пошёл навал, мы должны были удержать счёт, сделали всё. За последние пять минут был один подход, с которого мы пропустили. Во втором тайме мы показали самый сбалансированный футбол за четыре тура», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
- 12 августа 2023
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