Осинькин — о матче с «Локомотивом»: пропущенный гол — стечение обстоятельств

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Сейчас трудно говорить. Пропущенный гол — стечение обстоятельств. Марадишвили подобрал мяч после рикошета, удар по скользкому полю, плотный, сквозь большое количество людей. Мы практически всю игру контролировали и доминировали в игре. Результат матча, к сожалению, изменился так, что мы сейчас с большим осадком.

Собирал ребят, сказал, что сложилось впечатление, что матч с прошлого года. Мы доминировали, но не реализовали пенальти. Была хорошая игра по качеству. Так бывает в футболе. Третий раз подряд с «Локомотивом» мы играем 1:1.

Было ли волнение после забитого гола? Конечно. Пошёл навал, мы должны были удержать счёт, сделали всё. За последние пять минут был один подход, с которого мы пропустили. Во втором тайме мы показали самый сбалансированный футбол за четыре тура», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».