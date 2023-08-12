Малком отдал голевую передачу в финале Клубного кубка арабских чемпионов

В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бывший игрок «Зенита» Малком отдал голевую передачу за «Аль-Хиляль» в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Насром».

Гол с передачи Малкома забил бразильский полузащитник Майкл, перешедший в саудовский клуб из «Фламенго» за € 7,5 млн. По истечении 55 минут счёт 1:0 в пользу «Аль-Хиляля».

«Аль-Хиляль» приобрёл Малкома у «Зенита» в текущее летнее трансферное окно за € 60 млн.