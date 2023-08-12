Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев попал в заявку «Гавра» на первый матч сезона

Кузяев попал в заявку «Гавра» на первый матч сезона
Комментарии

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в заявку футбольного клуба «Гавр» на выездной матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Встреча состоится в воскресенье, 13 августа. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

30-летний россиянин пополнил состав французского клуба на правах свободного агента в текущее трансфертное окно. Контракт игрока с «Гавром» заключён до лета 2025 года.

Предыдущим клубом Кузяева был санкт-петербургский «Зенит», в составе которого Далер пять раз выиграл чемпионат России, дважды взял Суперкубок и один раз Кубок страны.

Футбольный клуб «Гавр» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Франции. По итогам чемпионата клуб занял первое место, набрав 75 очков в 38 турах, чем обеспечил себе участие в высшем дивизионе страны.

Материалы по теме
Кучаев — о Кузяеве: я обеими руками за то, чтобы каждый попробовал свои силы в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023