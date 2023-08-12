Кузяев попал в заявку «Гавра» на первый матч сезона

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в заявку футбольного клуба «Гавр» на выездной матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Встреча состоится в воскресенье, 13 августа. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

30-летний россиянин пополнил состав французского клуба на правах свободного агента в текущее трансфертное окно. Контракт игрока с «Гавром» заключён до лета 2025 года.

Предыдущим клубом Кузяева был санкт-петербургский «Зенит», в составе которого Далер пять раз выиграл чемпионат России, дважды взял Суперкубок и один раз Кубок страны.

Футбольный клуб «Гавр» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Франции. По итогам чемпионата клуб занял первое место, набрав 75 очков в 38 турах, чем обеспечил себе участие в высшем дивизионе страны.