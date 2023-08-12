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Экс-игрок «Марселя» Пайет перейдёт в «Васко да Гама»

Экс-игрок «Марселя» Пайет перейдёт в «Васко да Гама»
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Бывший игрок «Марселя» Димитри Пайет станет игроком бразильского клуба «Васко да Гама», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, французский футболист уже подписал контракт с клубом бразильской Серии А. Соглашение будет действовать до лета 2025 года. 36-летний полузащитник отклонил все предложения из чемпионата Франции из уважения к «Марселю», с которым у него истёк контракт в июне этого года.

Бывший игрок сборной Франции почти всю карьеру провёл на территории родной страны, где успел поиграть за «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Марсель». Летом 2015 года Димитри уехал в Англию, где защищал цвета «Вест Хэма», однако уже через полтора года вернулся в «Марсель».

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