«Атлетик» — «Реал»: Беллингем удвоил преимущество гостей
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Продолжается матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимает мадридский «Реал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу гостей.
Испания - Примера. 1-й тур
12 августа 2023, суббота. 22:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 28' 0:2 Беллингем – 36'
На 28-й минуте Родриго вывел «Реал» вперёд. Спустя восемь минут Джуд Беллингем удвоил преимущество мадридцев.
Команды встречались в последнем туре прошлого сезона Ла Лиги. Тогда матч завершился вничью (1:1). В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0.
В предыдущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах. «Атлетик» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 51 очком. Чемпионом стала «Барселона», набравшая 88 баллов.
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