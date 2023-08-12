«ПСЖ» потерял очки в матче 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»

Сегодня, 12 августа, состоялся матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В течение всей игры столичный клуб полностью переигрывал своих соперников по всем статистическим показателям, однако забить парижанам так и не удалось. Итоговый результат — ничья 0:0.

Матч с «Лорьяном» стал дебютным в составе «ПСЖ» для защитников Милана Шкриньяра и Лукаса Эрнандеса, полузащитников Мануэля Угарте, Ли Кан Ина, Маркоса Асенсио и нападающего Гонсалу Рамуша.

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» играл без некоторых лидеров команды. Вне заявки на матч остались Килиан Мбаппе, Неймар и Марко Верратти. СМИ связывают этих игроков с переходами в другие клубы.