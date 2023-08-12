«ПСЖ» потерял очки в матче 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»

Сегодня, 12 августа, состоялся матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
В течение всей игры столичный клуб полностью переигрывал своих соперников по всем статистическим показателям, однако забить парижанам так и не удалось. Итоговый результат — ничья 0:0.
Матч с «Лорьяном» стал дебютным в составе «ПСЖ» для защитников Милана Шкриньяра и Лукаса Эрнандеса, полузащитников Мануэля Угарте, Ли Кан Ина, Маркоса Асенсио и нападающего Гонсалу Рамуша.
Действующий чемпион Франции «ПСЖ» играл без некоторых лидеров команды. Вне заявки на матч остались Килиан Мбаппе, Неймар и Марко Верратти. СМИ связывают этих игроков с переходами в другие клубы.
- 13 августа 2023
-
00:48
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:24
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:09
- 12 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40