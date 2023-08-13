«Реал» победил «Атлетик» в стартовом матче Ла Лиги
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Реал». Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 28-й минуте Родриго вывел «Реал» вперёд.
Родриго забивает с передачи Карвахаля.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Вскоре Джуд Беллингем удвоил преимущество мадридцев.
Беллингем забивает после углового.
Команды встречались в последнем туре предыдущего сезона Ла Лиги. Тогда матч завершился вничью (1:1). В первом круге «Реал» победил со счётом 2:0.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах. «Атлетик» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 51 очком. Чемпионом стала «Барселона», набравшая 88 очков.
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