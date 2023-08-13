Дмитрий Галямин: сумма трансфера Кейна в «Баварию» очень удивляет

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился своим мнением насчёт перехода нападающего Гарри Кейна в «Баварию». Сумма трансфера форварда составила более € 100 млн.

«Кейн – игрок сборной Англии. Ничего удивительного в его переходе нет. Многие игроки проходят за время карьеры через несколько клубов, хотя, такое впечатление, что Кейн за многие годы прирос корнями к «Тоттенхэму».

Очень удивила сумма, за которую покупают Гарри. Да, сейчас бешенные суммы на игроков, но платить такие деньги за тридцатилетнего футболиста для «Баварии» очень несвойственно. Они так никогда не делали. Всё остальное не удивляет. Кейн квалифицированный игрок и подходит под немецкий футбол.

Если говорить о сравнении с Левандовским, то поляк более тактически гибкий. Кейн мощный, обладает хорошей скоростью и завершением, однако его игра в подыгрыше оставляет желать лучшего. Посмотрим, как он адаптируется», — приводит слова Галямина спортивное радио «Движение».