Вы удивитесь, но Кейн снова остался без трофея. «Баварию» в Суперкубке внезапно разгромили

Гарри Кейн утром перешёл в «Баварию», а вечером… Нет, всё-таки не выиграл свой первый трофей в карьере, как этого можно было ожидать. В матче за Суперкубок сильнее оказался «Лейпциг».
Клуб, который этим летом покинули ведущие игроки (Гвардиол, Собослаи, Нкунку и Лаймер). Причём последний отправился не в Англию, а как раз в «Баварию». Однако «Лейпциг» после перестановок в составе будто стал только сильнее. За первый тайм Дани Ольмо отличился дважды, заставив приутихнуть «Альянц-Арену» (да-да, матч за Суперкубок проходил на стадионе «Баварии»).
Причём во втором случае мяч прошёл между ног вратарю Ульрайху. Резервный голкипер занял место в воротах, потому что Ян Зоммер ушёл в «Интер», в Мануэль Нойер ещё долго будет восстанавливаться от травмы. Сообщалось, что востановление немца может занять несколько месяцев, если вообще завершится в этом году.
Гарри Кейн в финале Суперкубка Германии
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
«Бавария» за те же 45 минут даже имела больше моментов. В одном из эпизодов мяч попал в штангу гостей, а 18-летний нападающий Матис Тель запорол всё, что только можно и нельзя. Казалось, что если Кейн в плохой форме и не сыгран с партнёрами, то всё равно действовал бы полезнее.
И вот на 64-й минуте Кейн дебютировал за свою новую команду. Прошло всего лишь четыре минуты, и гол забил… Снова Ольмо! Испанец сделал хет-трик благодаря пенальти, назначенному за попадание мяча в руку Мазрауи, который появился на поле сразу после перерыва. В оставшееся время «Бавария» старалась наседать на ворота соперника, но ничего не получалось.
Для «Лейпцига» это первая победа в Суперкубке за всю историю клуба, который был основан 14 лет назад. В прошлом году в матче за этот трофей встречались те же соперники, но тогда сильнее были мюнхенцы (5:3). Ну а «Бавария» всё равно остаётся лидером по количеству побед в Суперкубке Германии (10 раз).
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