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Экс-нападающий «Атлетико» Диего Коста перешёл в «Ботафого»

Экс-нападающий «Атлетико» Диего Коста перешёл в «Ботафого»
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Бразильский «Ботафого» объявил о переходе нападающего Диего Косты. Форвард присоединился к клубу на правах свободного агента.

34-летний футболист заключил контракт до конца 2023 года, сообщает пресс-служба «Ботафого». Прежним клубом Косты был «Вулверхэмптон», в составе которого бразилец с испанским паспортом отыграл сезон-2022/2023. В 23 матчах английской Премьер-лиги нападающий забил только один гол.

Прежде Диего выступал за такие команды, как «Атлетико Минейро», «Атлетико» Мадрид, «Челси», «Реал Вальядолид», «Брага», «Сельта» и «Альбасете».

С мадридским «Атлетико» форвард дважды становился чемпионом Испании и два раза выигрывал Лигу Европы. В составе «Челси» Коста выиграл Кубок лиги и дважды побеждал в английской Премьер-лиге.

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