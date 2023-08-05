Диего Коста назвал главные ошибки в своей карьере
Поделиться
Нападающий Диего Коста ответил на вопрос о главных ошибках в карьере.
«В моей карьере было немало ошибок, но не всегда по моей вине. Например, уход из «Челси» из-за конфликта с Антонио Конте. Другая ошибка – расставание с «Атлетико». Я проходил через сложный личный момент в тот период, а Диего Симеоне не понял меня», – приводит слова Косты Relevo.
Последним клубом Косты был английский «Вулверхэмптон». Контракт игрока с командой истёк в июне этого года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
В минувшем сезоне на счету Косты 25 матчей в составе «Вулверхэптона» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одним забитым мячом. Форвард получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
03:48
-
03:37
-
03:23
-
03:22
-
03:15
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:04
-
02:03
-
01:54
-
01:36
-
01:34
-
01:22
-
01:00
-
00:35
-
00:24
-
00:03
-
00:01
- 4 августа 2023
-
23:30
-
23:24
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
21:29
-
21:24
Партнерский контент