Диего Коста назвал главные ошибки в своей карьере

Нападающий Диего Коста ответил на вопрос о главных ошибках в карьере.

«В моей карьере было немало ошибок, но не всегда по моей вине. Например, уход из «Челси» из-за конфликта с Антонио Конте. Другая ошибка – расставание с «Атлетико». Я проходил через сложный личный момент в тот период, а Диего Симеоне не понял меня», – приводит слова Косты Relevo.

Последним клубом Косты был английский «Вулверхэмптон». Контракт игрока с командой истёк в июне этого года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

В минувшем сезоне на счету Косты 25 матчей в составе «Вулверхэптона» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одним забитым мячом. Форвард получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён.